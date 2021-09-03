Дружина ведучого шоу "Україна має талант" і "Холостяк" Григорія Решетника, Христина, розповіла кумедний випадок, що стався з нею на відпочинку

Зараз Решетник разом із 31-річною дружиною і трьома синами, молодшому з яких немає ще й рочку, відпочиває у Туреччині. Парочка активно ділиться кадрами і враженнями в соцмережах.

Зокрема, у своєму новому пості в Instagram Христина опублікувала кілька нових фото, на яких постала у вільному синьому комбінезоні на тонких бретельках і з широкими штанинами. По всій видимості, дівчина позувала у фойє готелю, передає Politeka.net.

Чотирирічний Діма, середня дитина Решетників, осоромив маму несподіваним питанням. Про це вона розповіла в підписі: "Шикарний комплімент від Дімулі після вечері: «Мам, ти така в мене красуня! Очі накрашені такі, гарні сині штани». А потім дивиться на живіт і каже через паузу: «А ти вже завтра нам братика народиш?»))) Все, таки пора зав’язувати з all inclusive 😝😝😝"

Користувачі кинулися коментувати:

"треба сестричку😍"; " сестричку неодмінно треба! 👏👏😂😂😍"; "Та який живіт 🤣 🤣 🤣 мама стройняш"; "За сестричкою сходіть ще!🤗 😍Така Ви красива, мила і справжня, в наш час ці якості велика рідкість!♥️"; "Ось малий троль😂 👏"; "комбінезон шикарний як і ви🔥"; "Мені б такий животик😂 😂 😂і ніжки🙈"; "ви прекрасні ❤ ️ а ваш Діма жартівник ще той😂 😂".

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