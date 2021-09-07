Ведущий "Холостячки" и нового сезона "Україна має талант" Григорий Решетник показал закулисье съемок

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Решетника, который сегодня является ведущим самых рейтинговых и популярных шоу на украинском телевидении, появились кадры из гримерки. На сторис засветилась его коллега, известная телеведущая Надежда Матвеева, с которой Решетник работает на одном канале.

Звезды удивили поведением за кулисами. На первой сторис Матвеева танцевала, а Решетник зажигал вместе с ней. На втором видео они устроили странные развлечения, по очереди присаживаясь на стул.

Отметим, что Решетник был одет в строгий костюм, под который надел теплый свитер. Как объяснил телеведущий, пришло время утепляться, чтобы не заболеть и не потерять голос.

«Голос – это наша душа», - заявил телеведущий, призвав украинцев утепляться.

Отметим, что 37-летний Решетник начинал свою карьеру как диктор и бренд-голос одного из известных телеканалов. Именно поэтому мужчина так серьезно относится к своему здоровью.

Напомним, что Григорий Решетник увез красотку-жену из Украины: "Какие же вы…".

Ранее Politeka писала, что Григорий Решетник отправил четырехлетнего сына в школу: «Папина гордость».

A еще Politeka сообщала, что Григорий Решетник ошеломил кадрами с семьей: «Еще надо девочку…».