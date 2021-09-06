Відомий телеведучий Григорій Решетник, який став дуже популярним завдяки проектам "Холостяк" і "Холостячка", показав своїх синів

Як пише Politeka.net, в Instagram багатодітний батько опублікував серію фото зі своїми синочками. Двоє з них, за словами зірки СТБ, вже вирушили до школи. Це при тому, що середньому синові Решетника всього чотири роки.

"Мої школярі і найменший. Сьогодні вже і Дімуля, у свої 4-ри роки, пішов до школи- підготовча група для найменших. Ваня вже зовсім дорослий і самостійний, як-не-як, вже 2-й клас. Ну а Сашуня весь день чекає своїх найулюбленіших братів, щоб ввечері разом з ними грати", - розповів Решетник про своїх дітей.

У коментарях йому залишили масу приємних слів і відгуків зі словами підтримки.

"Всі прекрасні", "Які щасливі діти", "Так. Я теж вважаю, що діти це щастя. Які у Вас чудові синочки", "Татова гордість", - пишуть користувачі Мережі.

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