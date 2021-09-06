Відомий телеведучий Григорій Решетник, який став дуже популярним завдяки проектам "Холостяк" і "Холостячка", показав своїх синів
Як пише Politeka.net, в Instagram багатодітний батько опублікував серію фото зі своїми синочками. Двоє з них, за словами зірки СТБ, вже вирушили до школи. Це при тому, що середньому синові Решетника всього чотири роки.
"Мої школярі і найменший. Сьогодні вже і Дімуля, у свої 4-ри роки, пішов до школи- підготовча група для найменших. Ваня вже зовсім дорослий і самостійний, як-не-як, вже 2-й клас. Ну а Сашуня весь день чекає своїх найулюбленіших братів, щоб ввечері разом з ними грати", - розповів Решетник про своїх дітей.
Кіркоров підставив Ані Лорак, розсекретивши її реальну зовнішність: "У два рази ширше"
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вирішив покинути Україну, кадри зборів: "Тут всі мої речі"
Переможець "Голосу країни" публічно попросив вибачення у вагітної нареченої: "За дівчаток..."
Переможець "Голосу країни" Сасанчин не поспішає грати весілля з вагітною нареченою: розкрита причина
Біда з Анною Богдан, "Холостяк" Заливако вжив екстрених заходів: "Беріть на замітку..."
У коментарях йому залишили масу приємних слів і відгуків зі словами підтримки.
"Всі прекрасні", "Які щасливі діти", "Так. Я теж вважаю, що діти це щастя. Які у Вас чудові синочки", "Татова гордість", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Григорій Решетник звернувся до українців з Туреччини:"саме про таке...".
Раніше Politeka писала, що Решетник зворушив кадрами поруч з сім'єю: "Ще треба дівчинку...".
A ще Politeka повідомляла, що Решетник відвіз красуню-дружину з країни:"які ж ви...".