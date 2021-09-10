Уже совсем скоро состоится премьера шоу "Холостячка", поэтому в сети показали новые кадры со съемочной площадки

Совсем скоро стартует второй сезон шоу «Холостячка», который сама главная героиня очень ждет и всячески держит интригу о том, удалось ли ей встретить свою любовь. Пока что об участниках проекта известно не много. Создатели шоу рассекретили лишь некоторых, чтобы удивить фанатов до премьеры.

Желая подогреть интерес к шоу перед выходом, создатели также представили короткий ролик с экскурсией со съемочной площадки, где работала целая команда.

«#Холостячка. Экскурсия съемочной площадкой Первой вечеринки. Мы знаем, вы ждали этого видео - увидеть, что происходит за кулисами самого романтичного реалити страны "Холостячка"» - говорится в описании.

Григорий Решетник традиционно в видео решил показать, какие же моменты скрыты за кадром во время съемок шоу.

Сейчас также известно, что среди претендентов на любовь главной героини несколько весьма интересных кандидатов, а сама Злата успела рассказать, какого мужчину ей хотелось бы встретить – с чувством юмора, надежного, начитанного и уважающего своих родителей.

Напомним, Злата Огневич популярная украинская певица. Артистка прославилась благодаря своему участию на международном конкурсе Евровидение, где она заняла 3 место. Недавно стало известно, что певица стала главной героиней второго сезона популярного шоу "Холостячка". В сети идет активное обсуждение проекта и его новых участников.

Ранее сообщалось, "Холостячку" Огневич в первом же эфире решил покорить стоматолог-принц: "Прям Дмитрий Карпачев, только моложе"

Также, участник «Холостячки» пошел на большую жертву ради Огневич: «Я готов бороться за Злату всеми силами»

Politeka рассказывала, Злата Огневич в платье-ночнушке показала, чем будет соблазнять женихов на "Холостячке": "Прям проснулся сразу"