Уже совсем скоро состоится премьера шоу "Холостячка", поэтому в сети показали новые кадры со съемочной площадки
Совсем скоро стартует второй сезон шоу «Холостячка», который сама главная героиня очень ждет и всячески держит интригу о том, удалось ли ей встретить свою любовь. Пока что об участниках проекта известно не много. Создатели шоу рассекретили лишь некоторых, чтобы удивить фанатов до премьеры.
Желая подогреть интерес к шоу перед выходом, создатели также представили короткий ролик с экскурсией со съемочной площадки, где работала целая команда.
«#Холостячка. Экскурсия съемочной площадкой Первой вечеринки. Мы знаем, вы ждали этого видео - увидеть, что происходит за кулисами самого романтичного реалити страны "Холостячка"» - говорится в описании.
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Григорий Решетник традиционно в видео решил показать, какие же моменты скрыты за кадром во время съемок шоу.
Сейчас также известно, что среди претендентов на любовь главной героини несколько весьма интересных кандидатов, а сама Злата успела рассказать, какого мужчину ей хотелось бы встретить – с чувством юмора, надежного, начитанного и уважающего своих родителей.
Напомним, Злата Огневич популярная украинская певица. Артистка прославилась благодаря своему участию на международном конкурсе Евровидение, где она заняла 3 место. Недавно стало известно, что певица стала главной героиней второго сезона популярного шоу "Холостячка". В сети идет активное обсуждение проекта и его новых участников.
Ранее сообщалось, "Холостячку" Огневич в первом же эфире решил покорить стоматолог-принц: "Прям Дмитрий Карпачев, только моложе"
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