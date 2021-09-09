Известный украинский ведущий Григорий Решетник показал, как проводит время с младшим сыном
В последнее время Решетник занят во многих проектах. Он ведет такие популярные шоу, как: «Холостяк», «Холостячка», а теперь еще и новый сезон «Україна має талант». Однако, несмотря на большой объем работы шоумен не забывает уделять время и своей семье. Вместе с женой Кристиной он воспитывает троих сыновей. Решетник старается регулярно заниматься ими и проводить вместе время.
Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм ведущий показал, как проводит день со своим младшим сыном Александром, которому в ноябре исполнится только годик.
На фото отец с сыном на руках прогуливается по улице. При этом Решетник трогательно целует ребенка.
«Когда с младшим ждем старших», - подписал фото ведущий.
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Его поклонники не смогли пройти мимо такого поста.
«Красивые, просто красавчики», «Вы замечательный отец», «Во классный отец все успевает молодец вот это действительно хорошая семья», «Два красавца», - пишут люди.
Напомним, жена ведущего "Україна має талант" Решетника обратилась к украинцам, сверкая белоснежной улыбкой.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Україна має талант" Решетника показала, как справляется с тремя сыновьями.
Также Politeka писала, что ведущий «Україна має талант» и «Холостяка» Решетник показал, как развлекается с коллегами на съемках.