Популярная украинская певица и главная героиня нового сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич рассказала о своем участии в работе над сериалом «Кава з кардамоном»

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Ранее стало известно, что Злата записала саундтрек к новому украинскому сериалу «Кава з кардамоном», премьера которого должна состояться в этом декабре. В публикации певица решила подробнее рассказать об этом опыте.

«Когда я увидела кадры чернового монтажа сериала “Кава з кардамоном”, я была в полнейшем восторге!!! Невероятно красивая картинка, романтика, любовь, драма, безудержные чувства и множество эмоций в одной сцене», - написала Огневич.

Она подчеркнула, что ей сразу же показалась близкой главная героиня сериала – Анна, которую играет Алена Лавренюк. По словам певицы, они с актрисой были заочно знакомы, и именно Лавренюк предложила ей записать саундтрек для сериала.

Огневич также поделилась своими фото, сделанными в киностудии. На них певица позировала в нежном атласном платье с открытыми плечами.

Поклонники Златы активно комментируют ее пост.

«Злата, Вам очень идёт такой темный цвет волос!!», «Красотка», «Очень очаровательная», «Злата ты самая ослепительно и обольстительная и нежная певица», «Какая вы тут по-особенному красивая. Жду с нетерпением фильм и саундтрек в вашем исполнении», - пишут люди.

Напомним, две "Холостячки" Огневич и Мишина неожиданно встретились на съемочной площадке.

Как сообщала Politeka, новый сезон "Маска", Злата Огневич раскрыла интригу о своем участии.

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