Новая "Холостячка" Злата Огневич рассказала о шоу "Маска"

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной певицей в Украине. Красотка даже участвовала на Евровидении, где заняла третье место. Артистка в прошлом сезоне шоу "Маска" стала победительницей, использовав образ "Солнца", а сейчас решила попробовать найти любовь на проекте "Холостячка".

Но фанаты в Инстаграм решили спросить у Златы, появится ли она в новом сезоне "Маска":

"Хотели бы повторно быть в шоу "Маска" в роли поющей маски или, может, в виде судьи?".

"В роли Маски я уже была, причем, как вы помните, сразу в двух - Ворон и Солнце. Но уже все, больше не буду", - записала видеоответ Злата в сторис.

А о роли ведущей Огневич решила не отвечать.

Красотка в этот момент гуляла по ночному городу, надев стильную кожаную куртку с металлическими заклепками. Образ дополнила Злата небольшим мейкапом.

Напомним, Эллерт после ссоры с Мишиной дал напутствие новой "Холостячке" Огневич

Также Politeka писала, что Решетник накануне премьеры "Холостячки" со Златой Огневич раскрыл интересные подробности о женихах

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич похвасталась новой прической перед мамой, получив неожиданную реакцию



