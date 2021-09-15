Новая "Холостячка" Злата Огневич рассказала о шоу "Маска"
Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной певицей в Украине. Красотка даже участвовала на Евровидении, где заняла третье место. Артистка в прошлом сезоне шоу "Маска" стала победительницей, использовав образ "Солнца", а сейчас решила попробовать найти любовь на проекте "Холостячка".
Но фанаты в Инстаграм решили спросить у Златы, появится ли она в новом сезоне "Маска":
"Хотели бы повторно быть в шоу "Маска" в роли поющей маски или, может, в виде судьи?".
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"В роли Маски я уже была, причем, как вы помните, сразу в двух - Ворон и Солнце. Но уже все, больше не буду", - записала видеоответ Злата в сторис.
А о роли ведущей Огневич решила не отвечать.
Красотка в этот момент гуляла по ночному городу, надев стильную кожаную куртку с металлическими заклепками. Образ дополнила Злата небольшим мейкапом.
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