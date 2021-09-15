Избранник первой украинской "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт разоткровенничался в интервью

Так, 34-летний шоумен и сценарист ответил на несколько актуальных вопросов в интервью "Люкс ФМ". Эллерт признался радиоведущему Славе Демину, что думает о новой "Холостячке" Злате Огневич и какой типаж девушек ему нравится после расставания с Мишиной, передает Politeka.net.

Саша дал напутствие Злате, пожелав ей встретить настоящую любовь.

"Я ей желаю, чтобы она тоже влюбилась, чтобы все у нее было хорошо и чтобы вот эту статистику, о которой ты говорил, что пары после телевизионных проектов не долговечны и расходятся, - вот чтобы все у нее было долговечно и по-настоящему", - искренне пожелал Эллерт.

Кроме того, шоумен заинтриговал ответом, какие девушки сейчас в его вкусе. Демин поинтересовался у него, нравится ли ему такой типаж, как Огневич.

"Нет, - поспешил ответить Эллерт и объяснил почему, - Мне в последнее время никакой типаж девушек, кроме одной, не нравится".

Избранник "Холостячки" Мишиной намекнул, что до сих пор испытывает к ней сильные чувства. Напомним, парочка объявила о расставании в июле, после полугода романтических отношений. Причину при этом оба скрыли. Тем не менее, не прошло и двух месяцев, как их засекли вместе в аэропорту, после чего Мишина выкладывала "сториз", как отдыхает на Кипре. Поэтому поклонники надеятся, что Саша с Ксюшей уже помирились и просто держат свой роман в тайне.

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