За развитием отношений и загадочным расставанием "Холостячки" Ксении Мишиной и ее избранника Александра Эллерта, кажется, наблюдала вся страна

Так, в июле парочка объявила о разрывае после чуть более полугода отношений и разговоров о свадьбе и детях. Это стало полной неожиданностью для их фанатов. Тем не менее, не прошло и двух месяцев, как их засекли вместе в аэропорту, после чего Мишина выкладывала "сториз", как отдыхает на Кипре. Также вдвоем их недавно видели на свадьбе у общих друзей (Ксения еще поймала тогда букет невесты).

Что же на самом деле творится между Мишиной и Эллертом, было ли расставание, или они уже успели помириться, попытался выяснить радиоведущий Слава Демин на "Люкс ФМ", передает Politeka.net.

Для начала Эллерт признался, что ему "в последнее время никакой типаж девушек, кроме одной, не нравится". Демин понял намек и плавно перешел к расспросам о том, в каких сейчас отношениях он с Мишиной.

"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах - она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких отношениях мы", - отшутился Александр.

"То есть тот букет, который ей прислали во весь рост, это от тебя был?", - задал следующий вопрос ведущий. Ранее Мишина хвасталась подарком от тайного поклонника, показав в "сториз" кадры из своей гримерки, где ей оставили большой букет темно-красных роз, длиной почти на весь диван.

"Пусть будет интрига, не знаю", - уклонился от ответа Эллерт.

"А ты с ней как-то вообще коммуницируешь?", - не унимался Демин.

"С Ксю? Да, лайкаю ее фотки, подписан на нее"

"А она твои?"

"Вроде, лайкала когда-то... "

"А свежие?"

"Отстань!", - экс-возлюбленный "Холостячки" дал ясно понять, что не хочет больше говорить на эту тему.

На вопрос об идеальных отношениях с бывшей, Эллерт ответил, что ему "кажется, должно быть все по-доброму, даже после окончания отношений. Каждый должен быть благодарен друг другу за то время, которое он был доволен, счастлив".

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