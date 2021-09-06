Похоже, экс-"Холостячке" Ксении Мишиной начали надоедать шпинские игры, которые они затеяли с Александром Эллертом, и она позволила рассмотреть украшение вблизи

В последнее время в Сети говорят о том, что Ксения помирилась с Сашей. Парочка пока что не делает никаких официальных заявлений. Тем временем, их поклонники находят все новые и новые факты, что они снова вместе. Сначала их засекли вдвоем в аэропорту (хоть Эллерт не появлялся в курортных "сториз" Мишиной из Кипра), затем их видели вместе на чужой свадьбе (Ксения даже поймала букет невесты), но самое главное - у нее на безымянном пальце появилось колечко, не дающее покоя публике.

В новых "сториз" у себя в Инстаграм актриса, наконец, показала крупным планом это украшение, в котором можно узнать то самое обручальное кольцо, которое они "создавали" вместе с Эллертом, когда только-только начинали отношения, передает Politeka.net.

Тогда Ксения с Сашей заказали изготовление кольца с алмазом, выращенным из их крови. Они сдали свой биоматериал и стали ждать результата. Через некоторое время нетерпеливые фанаты поинтересовались, на какой стадии реализация идеи. На что Мишина опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце.

Очевидно, что это то же самое украшение. Остается непонятным, почему "Холостячка" носит его после расставания - возможно, поклонники правы и они с Эллертом действительно снова вместе.

"Я, как всегда, со своими любимыми ноготочками... Посмотрите, как красивенько, класс!", - причмокнула Ксения, хвастаясь то ли маникюром, то ли, на самом деле, обручалкой.

Напомним, Мишина на фоне слухов о примирении с Эллертом засветила красивое кольцо.

Как сообщала Politeka, Эллерт "под градусом" подогрел слухи о примирении с Мишиной.

Также Politeka писала, что "холостячка" Мишина рассказала о своих чувствах на шоу "Україна має талант".