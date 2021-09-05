Известная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала вечерние «мучения» своего сына Платона

Как известно, Мишина в одиночку воспитывает 9-летнего сына Платона. Актриса не любит говорить о его отце, однако подчеркивает, что сейчас этого мужчины нет в их с сыном жизни. Сама же знаменитость старается уделять мальчику как можно больше внимания, и часто показывает его в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Мишина показала, как проводит с сыном вечер после долгого дня.

«Наконец-то мы дома с моим любименьким мальчишечкой», - произносит Мишина, лежа на кровати с сыном, а затем трогательно целует его в щеку.

Мальчик говорит, что любит маму, а та отвечает ему тем же. Однако после обмена милыми фразами Ксения решает немного «поиздеваться» над мальчиком.

«Завтра в школу! Спаточки. Книжечку почитаем еще!», - со смехом произносит Мишина, пока ее сын истошно кричит: «Нет», и пытается вырваться из объятий матери.

«Вот такие вот дела, друзья, но мы регулярно это выполняем все. Платоша, пойдем книжечку читать», - продолжает дразнить сына актриса.

На это Платон отвечает категорическим отказом.

Позже мальчик признался, что сейчас читает «Гарри Поттера». Его мать явно осталась довольна этим ответом.

Напомним, Мишина на фоне слухов о примирении с Эллертом засветила красивое кольцо.

Как сообщала Politeka, Эллерт "под градусом" подогрел слухи о примирении с Мишиной.

Также Politeka писала, что "холостячка" Мишина рассказала о своих чувствах на шоу "Україна має талант".