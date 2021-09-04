"Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт, победитель этого шоу, официально разорвали свои отношения в середине лета

Сейчас парочка подкидывает публике все новые и новые "доказательства" примирения. В частности, в своем новом посте в Инстаграм 31-летняя Мишина показала несколько снимков со школьной линейки сына, передает Politeka.net.

Актриса появилась на мероприятии в дерзком образе, который вызвал бурю в комментариях. На ней был короткий топ, не прикрывавший животика, брюки-палаццо и кардиган. Все в черном цвете.

Помимо обсуждения наряда Ксении, у некоторых также появились вопросы к ее аксессуарам, а именно - колечку, красовавшемуся на ее безымянном пальце правой руки.

"Колечко 💍 обручальное ?❤️😍", "я тоже заметила )))))" , - поинтересовались у Мишиной внимательные поклонники, но звезда так и не ответила, продолжая сохранять интригу.

Как известно, недавно Ксения отдыхала на Кипре с сыном, представляя все так, будто они в отпуске вдвоем. При этом Сеть облетели кадры из аэропорта, снятые очевидцами, на которых они с Эллертом засветились вместе.

Более того, и вышеупомянутое кольцо у Мишиной впервые заметили именно на фото с курорта.

Далее, парочку засекли на свадьбе - у друзей Ксении. Актрисе удалось поймать букет невесты, чему она несказанно обрадовалась.

Ранее Politeka писала, Эллерт не сдержался и проболтался относительно свадьбы Мишиной: "Уже рассмотрели кольцо..."

Напомним, что Ксения Мишина и Эллерт не смогли скрыть правду о своих отношениях, Сеть кипит: "Саша, зачем эти игры"

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