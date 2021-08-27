"Холостячка" Ксения Мишина со своим экс-бойфрендом Александром Эллертом не перестают интриговать публику

Пользователи полагают, что 31-летняя актриса со своим 34-летним любовником играют в шпионские игры. На днях парочку подловили вместе в аэропорту, когда они стояли у окна и что-то мило обсуждали. Ксения при этом была еще и в необычных розовых очках, которые ей Саша подарил на день рождения пару месяцев назад. И все это после того, как они официально расстались. Соответствующие кадры опублкиованы в Инстаграм, передает Politeka.net.

Мишина объявила в своих "сториз", что улетела вместе с сыном Платоном на Кипр. Когда звезда делала небольшой рум-тур, показывая свой номер, внимательные поклонники засекли телефон Эллерта в мятном чехле - еще один факт в копилку, что они с Ксенией помирились и сейчас вместе отдыхают на море.

Под последним постом Мишиной уйма комментариев с каверзными вопросами:

"Кто фоткал? Сын или Еллерт?😏" - "наверное @ellert_a, когда Ксю снимала румтур, его тел стоял на зарядке... у него мятный чехол)"

"Красиво Еллерт фоткает 😍😍😍"

"И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться🙂Вы всё равно не умеете это делать.😉"

"Так когда свадьба? 😏"

"А колечко-то какое😍🔥"

"Когда хочешь скрыть, что сейчас отдыхаешь с Ксенией, контент будет именно таким) Пост с архивным фото, сторис без разговорных видео. Ребятки, вас давно раскусили. Видео с аэропорта уже по всему интернету гуляет"

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