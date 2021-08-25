Знаменитая украинская актриса и звезда «Холостячки» Ксения Мишина показала роскошный образ на отдыхе, заставив поклонников засомневаться в своем расставании с Александром Эллертом

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом в Инстаграм, вызвав переполох среди своих подписчиков. Ранее Мишина рассказала, что отправилась отдыхать на Кипр со своим маленьким сыном. В новом посте актриса поделилась снимком, сделанным на балконе своего отеля.

На фото Мишина со счастливой улыбкой позировала в легком летнем платье роскошного темно-зеленого оттенка. За спиной актрисы открывался вид на дорогой курорт. Звезда выглядела очень счастливой.

«Каждый раз, плавая в море, я заражаюсь энергией через аффирмации. Вода - целитель, она чувствует тебя и помогает расслабиться и успокоиться», - написала Ксения.

Впрочем, даже такой простой пост вызвал бурную реакцию среди ее поклонников, ведь некоторые из них заподозрили, что актриса отдыхает со своим бывшим возлюбленным, победителем «Холостячки» Александром Эллертом.

В комментариях люди утверждают, что актрису и сценариста видели вместе в аэропорту, а на кадрах из номера Мишиной можно было заметить телефон, якобы принадлежащий Эллерту. Все это натолкнуло людей на мысли о том, что пара воссоединилась после своего расставания. Впрочем, пока эти сообщения остаются просто слухами.

«Невероятно красивая хорошего Вам отдыха Ксения», «Кто фоткал? Сын или Эллерт?», «Красиво Эллерт фоткает», «Ксения, вы самая очаровательная девушка из всех», «И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы всё равно не умеете это делать», - пишут люди.

Напомним, Эллерт после разрыва с Мишиной ошарашил украинцев кадрами со свадьбы.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после разрыва с Эллертом неожиданно покинула Украину, и не одна.

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