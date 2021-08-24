Известная украинская актриса Ксения Мишина отправилась вместе сыном Платоном на отдых

После расставания с Александром Эллертом Ксения прекратила говорить о личной жизни и начала показывать исключительно кадры со съемок или фото, сделанные дома с сыном. В этот раз звезда решила немного отдохнуть от суеты и показала личные кадры из аэропорта.

«Вот это доброе утро, у нас тут образовалась пара выходных и мы решили улететь на… Ну, давайте, ваши версии? Да, вот вы быстро угадали. Мы решили полететь на Кипр, у меня выдалось три выходных свободных и сразу решили все очень быстро.

Билеты купили, отель забронировали и вот уже ждем самолет, полетим развлекаться. Скоро будем на месте, два часа и все» - рассказывает в своих видео Ксения.

На фото Ксения в удобной одежде и с минимум макияжа показала, как ждала самолет вместе с Платоном и как завтракала с ним, весело общаясь.

Ранее актриса решила поделиться с фанатами, что заказала своему 9-летнему сыну Платону рюкзак от известного дизайнера Андре Тана.

"Вы только посмотрите, какой крутой рюкзак нам пришел от Андре Тана. Уууу... Просто вообще бомбический. Там еще есть в бежевом цвете. Андре Тан, ты просто бесконечно талантлив. Это самый крутой рюкзак, который может быть у школьника и не только. Класс, спасибо", - с восхищением сказала Мишина.

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