Победитель "Холостячки" комик Александр Эллерт показал в соцсети неожиданные кадры со свадьбы

Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик и шоумен Александр Эллерт, который недавно расстался с актрисой Ксенией Мишиной, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз в своих сторис артист неожиданно показал кадры со свадьбы.

Как оказалось, Саша стал ведущим свадебного торжества молодой пары. Судя по видео, свадьба проходила в роскошном ресторане, с интересной фотозоной и красивым цветочным декором. Комик показал кадры, на которых он стоит рядом с молодоженами, и они как раз собираются разрезать большой свадебный торт.

Для ведения мероприятия Эллерт выбрал классический темный костюм со светлой, но не белоснежной рубашкой, он забавно подкатал рукава наряда, видимо, чтобы было удобнее. "Буду хвастаться. Еще одна кайфово-вкусная пара в моей копилке эмоций. Антон и Аня", - подписал сторис Александр.

Напомним, Эллерт поздравил экс-возлюбленную Мишину с годовщиной и решил объясниться: "Ребята, это прорыв...".

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