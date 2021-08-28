Конспирация "Холостячки" Ксении Мишиной и ее возлюбленного, победителя этого шоу, Александра Эллерта, похоже, не удалась

Фанаты парочки рассекретили якобы их примирение и совместную поездку на Кипр. Ранее в своих "сториз" Мишина показала, как летит с сыном на отдых. При этом звезда тщательно выбирала кадры - чтобы случайно не засветить Эллерта, но внимательные пользователи все же их уличили.

Под последним постом Саши в Инстаграм с лонгридом о шутках (Эллерт пишет сценарии для "Квартал 95") и фото, на котором он предстал сам, без Ксении, уйма комментариев с красноречивыми намеками, что пора бы им прекратить эти шпионские игры, передает Politeka.net. Тем более, в Сеть слили видео из аэропорта, на котором их с Мишиной легко узнать (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). А, соответственно, и на море они отдыхают вместе, считают пользователи.

"Саш, ну хватит скрываться. Многие понимают и знают, что вы с Ксенией на отдыхе вместе😉 - как вы узнали? - видео было где они в аэропорту вместе"

"Когда хочешь скрыть, что сейчас отдыхаешь с Ксенией, контент будет именно таким :) пост с архивным фото, сторис без разговорных видео😅 ребятки, вас давно раскусили😂 Видео с аэропорта уже по всему интернету гуляет - где они вдвоём в аэропорту возле огромного окна ожидают рейс на Кипр. И ещё у Ксю была сторис, где она в кабинке ожидала тест на covid уже на месте, нечаянно попал в кадр Саша с Платоном. Но она это видео моментально удалила - ,ну и прекрасно, такое примирение достойно любящего человека...осознал...❤️"

"Хорошего отдыха на Кипре)))😂😍"

"Саша, зачем эти игры? Может, просто фото с Ксю выставите и мы все выдохнем 😂"

Как известно, Мишина с Эллертом расстались в середине июля, после полугода отношений. Ни он, ни она не называли причину разрыва, потребовав уважать их частную жизнь.

Напомним, Мишину и Эллерта после крупной ссоры подловили в аэропорту: "А колечко-то какое"

Как сообщала Politeka, Мишина разомлела в бассейне, показав фигуру с непривычного ракурса: "Очевидно, Эллерт фоткал же"

Также Politeka писала, что Мишина подогрела слухи о возвращении к Эллерту, показав его необычный подарок: "Вы только посмотрите..."