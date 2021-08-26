Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина порадовала фанатов яркими кадрами, который успела сделать в отпуске

Так, 31-летняя Мишина, после расставания со своим возлюбленным, победителем "Холостячки" Александром Эллертом и напряженных съемок в "Україна має талант", отправилась отдыхать в теплые края.

Ксения улетела на Кипр не сама, а вместе с 9-летним сыном Платоном. В предвкушении классного отдыха, актриса начала снимать еще в аэропорту, передает Politeka.net со ссылкой на ее Инстаграм.

Случайно, или нет, но девушка засветила необычный подарок, сделанный ей Эллертом на день рождения, когда они еще были вместе. Речь о больших розовых очках.

По прилету и заселению в роскошный отель, Мишина решила провести небольшой рум-тур, показав уютный однокомнатный номер с двумя двуспальными кроватями и сказочным видом из окна. А расположились они, к слову, на верхних этажах.

"Посмотрите, как все красиво оформлено. Вот такая у нас красивая комнатка... Ну, и самый смак - этот вид потрясающий! Просто умереть и не встать! Вы только посмотрите! Сейчас с Платошкой пойдем по бассейнам, по морям... И я мечтаю в своей жизни однажды отправиться в круизное путешествие", - комментировала экс-"Холостячка".

Пользователи до сих пор не могут поверить, что Мишина с Эллертом расстались после полугода совместной жизни. Недавно появилась информация, что, возможно, не все еще потеряно, в Сети заговорили об их примирении.

Так, Александр внезапно поздравил бывшую с "годовщиной", опубликовав романтические кадры с ней. В сториз он попытался объяснить, что это просто "нарезка" под музыку, которую делают, чтобы поздравить близкого человека с важным событием.

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