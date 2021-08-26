Известная украинская актриса Ксения Мишина понежилась в бассейне и показала яркий кадр из отпуска
Недавно в сети появились ролики, в которых Мишина и Эллерт вместе стоят в аэропорту о чем-то переговариваясь, а также мило флиртуя друг с другом. Это стало поводом для обсуждений, что пара помирилась и о расставании речи не идет.
Тем не менее, Ксения все скрывает и показывает в сети только личные кадры с отпуска:
«Как же важно давать себе отдых. Тотальное расслабление. Просто не делать ничего. Быть никем. Раствориться в моменте. Не решать, не играть, не беспокоиться. А лежать, наблюдать и успокоиться 😋…
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Порой это очень сложно. Привычка все контролировать частенько берет верх. Но сейчас не об этом :) а о том, как круто решиться внезапно сесть на самолет и оказаться в Кипре, чтобы полностью перезагрузиться!» - написала Ксения.
Поклонники ответили, упомянув при этом Александра Эллерта:
«Красиво Саша фотографирует 👏; Ракурс выше ее сына, очевидно Эллерт фоткал же; Когда сын фотограф; Вай какая красивая😍❤️; Красотка😍; Это точно 🔥; Путешествия, ❤️🙌встречи с девочками); Отдыхаете с Элертом? 😏; У меня есть видео там где они с Эллертом в аэропорту; Можно зазвать когда Саша красиво фотографирует!».
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