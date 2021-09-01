Известная актриса Ксения Мишина показала, где и с кем живет после того, рассталась с Александром Эллертом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом, которого встретила на реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда показала в сторис несколько кадров со своей квартиры, в которой живет после разрыва с комиком.

На видео, которые выложила в сторис актриса, можно увидеть, письменный стол, под которым вальяжно умостилась ее собака Голди. Похоже, Ксения осталась с сыном Платоном жить в той же квартире, где жила с Александром, в ее доме такие же красивые панорамные окна с широкими подоконниками, из которых открывается шикарный вид на Киев.

К слову, на некоторых кадрах можно увидеть, как Мишина красиво танцует, стоя прямо на подоконнике в красивом светлом наряде.

Напомним, "Холостячка" Мишина пришла на свадьбу с Эллертом и поймала букет невесты: "Ну наконец-то!".

Как сообщала Politeka, Измученная "Холостячка" Мишина честно призналась в проблемах на съемках: "Раньше я не сталкивалась...".

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