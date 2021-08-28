Знаменитая украинская актриса и звезда «Холостячки» Ксения Мишина скоро предстанет перед поклонниками в новом образе

Как стало известно, с понедельника в эфир начнет выходить 16-серийный сериал «Клятва врача» с Ксенией Мишин в главной роли. Звезда много времени посвятила съемкам и даже попробовала новую для себя роль.

Звезда рассказала причем, что для нее работа над фильмом стала настоящим вызовом, потому что раньше она не играла врачей, не знала терминов и многое об этой профессии:⠀

«Раньше я не сталкивалась с таким количеством медицинской терминологии. Это в разы все усложняло! Правда, на площадке присутствовал ассистент - врач, который нас готовил и многое учил.

До этого я с опаской относилась к профессии врача, а сейчас, когда я столкнулась с этим миром, то чувствую не только гордость, но мне очень приятно, что я тоже изучаю это дело», - поделилась Ксения, которую процитировали в сети.

Поклонники подметили, что сами ждут серий и им интересно взглянуть на звезду в новой роли.

Отметим, сейчас в сети также обсуждают личную жизнь Ксении. Пользователи полагают, что 31-летняя актриса со своим 34-летним любовником играют в шпионские игры. На днях парочку подловили вместе в аэропорту, когда они стояли у окна и что-то мило обсуждали. Ксения при этом была еще и в необычных розовых очках, которые ей Саша подарил на день рождения пару месяцев назад.

Напомним, Эллерт после разрыва с Мишиной ошарашил украинцев кадрами со свадьбы.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после разрыва с Эллертом неожиданно покинула Украину, и не одна.

Также Politeka писала, что известный холостяк заставил Ксению Мишину кричать от восторга.