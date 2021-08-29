Знаменитая украинская актриса и звезда «Холостячки» Ксения Мишина засветилась на связе с Александром Эллертом

В последние несколько дней в сети обсуждают личную жизнь Ксении. Пользователи полагают, что 31-летняя актриса со своим 34-летним уже давно должны перестать скрываться. После публичного заявления о расставании не прошло и месяца, как пару заметили вместе в аэропорту перед началом отпуска.

А сегодня в сети поклонники заметили на личном видео со свадьбы подругими Ксении саму актрису с Александром Эллертом. ПРичем на свадьбе Мишина в белом костюме эффектно поймала букет невесты.

«Ксю поймала 💐 невесты. Только посмотрите на этих счастливых бусинок 😍🙏🏼» - сказано в подписи к ролику.

Поклонники отреагировали:

«Интересно, это всё было для пиара, или какая-то другая причина?🤔; Так они вместе ?;Так вместе они или нет? Вроде ж расстались; Детский сад)); У Ксюни такой клёвый сын!!!🙌; Прям мурашки по коже !!!Какие же вы классные !!😍 ну наконец-то Бесконечного счастья вам !!!🔥🙌; Большого счастья и самые лучшие и любимые; Самые лучшие».

Напомним, Эллерт после разрыва с Мишиной ошарашил украинцев кадрами со свадьбы.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после разрыва с Эллертом неожиданно покинула Украину, и не одна.

Также Politeka писала, что известный холостяк заставил Ксению Мишину кричать от восторга.