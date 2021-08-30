Известная украинская актриса и звезда реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась кадрами со свадьбы
Как пишет Politeka.net, 32-летняя знаменитая актриса Ксения Мишина известна украинцам благодаря сериалу "Крепостная" и участию в популярном реалити-шоу "Холостячка". Как известно, в финале Мишина отдала предпочтение юмористу Александру Эллерту. После проекта пара долгое время встречалась и даже жила вместе, однако недавно Мишина и Эллерт объявили о разрыве.
Несмотря на это, звезда продолжает упорно работать и рассказывает подробности личной жизни у себя в Instagram. На этот раз Мишина поделилась кадрами со свадьбы друзей и даже призналась, что сильно растрогалась и расплакалась, когда вышли жених с невестой.
Мишина поздравила молодую семью и записала видео, на котором гости праздника громко кричали: "Поздравляем!".
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Ксения Мишина и Эллерт не смогли скрыть правду о своих отношениях, Сеть кипит: "Саша, зачем эти игры"
Заметим, что на свадьбу актриса пришла вместе со своим сыном Платоном.
Ранее Politeka писала, что Ксения Мишина и Эллерт не смогли скрыть правду о своих отношениях, сеть кипит: "Саша, зачем эти игры"
Напомним, что победитель "Холостячки" Эллерт перенес операцию, появилось фото: "у меня была...".
A еще Politeka сообщала, что Ксению Мишину и Эллерта после крупной ссоры подловили в аэропорту: "а кольцо-то какое".