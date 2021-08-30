Известная украинская актриса и звезда реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась кадрами со свадьбы

Как пишет Politeka.net, 32-летняя знаменитая актриса Ксения Мишина известна украинцам благодаря сериалу "Крепостная" и участию в популярном реалити-шоу "Холостячка". Как известно, в финале Мишина отдала предпочтение юмористу Александру Эллерту. После проекта пара долгое время встречалась и даже жила вместе, однако недавно Мишина и Эллерт объявили о разрыве.

Несмотря на это, звезда продолжает упорно работать и рассказывает подробности личной жизни у себя в Instagram. На этот раз Мишина поделилась кадрами со свадьбы друзей и даже призналась, что сильно растрогалась и расплакалась, когда вышли жених с невестой.

Мишина поздравила молодую семью и записала видео, на котором гости праздника громко кричали: "Поздравляем!".

Заметим, что на свадьбу актриса пришла вместе со своим сыном Платоном.

Ранее Politeka писала, что Ксения Мишина и Эллерт не смогли скрыть правду о своих отношениях, сеть кипит: "Саша, зачем эти игры"

Напомним, что победитель "Холостячки" Эллерт перенес операцию, появилось фото: "у меня была...".

A еще Politeka сообщала, что Ксению Мишину и Эллерта после крупной ссоры подловили в аэропорту: "а кольцо-то какое".