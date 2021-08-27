"Холостячка" Ксенія Мішина зі своїм екс-бойфрендом Олександром Еллертом не перестають інтригувати публіку

Користувачі вважають, що 31-річна актриса зі своїм 34-річним коханцем грають в шпигунські ігри. Днями парочку підловили разом в аеропорту, коли вони стояли біля вікна і щось мило обговорювали. Ксенія при цьому була ще й в незвичайних рожевих окулярах, які їй Саша подарував на день народження пару місяців тому. І все це після того, як вони офіційно розлучилися. Відповідні кадри опубліковані в Instagram, передає Politeka.net.

Мішина оголосила в своїх "сторіз", що полетіла разом із сином Платоном на Кіпр. Коли зірка робила невеликий рум-тур, показуючи свій номер, уважні шанувальники засікли телефон Еллерта в м'ятному чохлі - ще один факт в скарбничку, що вони з Ксенією помирилися і зараз разом відпочивають на морі.

Під останнім постом Мішиної сила-силенна коментарів з каверзними питаннями:

"Хто фоткав? Син або Еллерт?😏" - "напевно @ellert_a, коли Ксю знімала румтур, його тєл стояв на зарядці... у нього м'ятний чохол)"

"Красиво Еллерт фоткает 😍😍😍"

"І Эллерта показуй. Досить вам вже шифруватися🙂Ви все одно не вмієте це робити.😉"

"Так коли весілля? 😏"

"А каблучка-то яка😍 🔥"

"Коли хочеш приховати, що зараз відпочиваєш з Ксенією, контент буде саме таким) Пост з архівним фото, сторіс без розмовних відео. Друзі, вас давно розкусили. Відео з аеропорту вже по всьому Інтернету гуляє"

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