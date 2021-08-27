Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт переніс операцію
Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт став відомим, перемігши на шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Після проекту пара будувала стосунки, але в підсумку вирішили розлучитися. Зараз Олександр активно веде Instagram, де за красенем стежать сотні тисяч фанатів. У блозі Олександр ділиться своєю творчістю і особистим.
Еллерт цього разу запропонував пограти в гру. Фанати називали цифру, а він публікував фотографію, яка відповідала цьому номеру.
"Називай цифру від 1 до 8232, подивимося, що там", - підписав гру Еллерт.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Зупинилося серце знаменитого актора, який геніально грав лиходіїв: "Непоправна втрата"
Винник отримав відмову від Гвоздьової на "Танцях з зірками", з'ясувалася причина: "Незважаючи на його популярність..."
Українці розсварилися через нове звання Монатіка, кадри: "Заслужений артист, не співає державною..."
Переможець "Майстер Шеф" зняв дивну поведінку Сергія Притули в ресторані: "Адаптувався і почав їсти квіти"
"999", - запропонував фанат.
Еллерт показав фото, на якому був у халаті, масці і шапочці. Як можна зрозуміти, чоловік був у лікарні.
"Це у мене була мікро-диво оперейшн", - написав Олександр про те, що сталося.
Яка це була операція і чому Еллерт її зробив, блогер не розповів фанатам.
Нагадаємо, Мішина підігріла чутки про повернення до Еллерта, показавши його незвичайний подарунок
А ще Politeka повідомляла, що втекла з України Мішина викликала ажіотаж щасливим знімком з Кіпру
Також Politeka писала, що Еллерт після розриву з Мішиною ошелешив українців кадрами з весілля