Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт переніс операцію

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт став відомим, перемігши на шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиною. Після проекту пара будувала стосунки, але в підсумку вирішили розлучитися. Зараз Олександр активно веде Instagram, де за красенем стежать сотні тисяч фанатів. У блозі Олександр ділиться своєю творчістю і особистим.

Еллерт цього разу запропонував пограти в гру. Фанати називали цифру, а він публікував фотографію, яка відповідала цьому номеру.

"Називай цифру від 1 до 8232, подивимося, що там", - підписав гру Еллерт.

"999", - запропонував фанат.

Еллерт показав фото, на якому був у халаті, масці і шапочці. Як можна зрозуміти, чоловік був у лікарні.

"Це у мене була мікро-диво оперейшн", - написав Олександр про те, що сталося.

Яка це була операція і чому Еллерт її зробив, блогер не розповів фанатам.

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