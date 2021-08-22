Победитель проекта "Холостячка" и бывший избранник Ксении Мишиной Александ Эллерт засветился на мероприятии с Андреем Рыбаком

Как передает Politeka.net, Александр Эллерт является комиком-сценаристом в студии "Квартал 95". Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. После его победы в проекте, он сошелся с актрисой. Недавно пара объявила о своём расставании. Александр активно ведет социальные сети и рассказывает поклонникам подробности из своей жизни.

На этот раз Александр показал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Там он засветил своего друга - Андрея Рыбака, который тоже боролся за сердце Ксении Мишиной в проекте "Холостячка". Как известно, они были знакомы до проекта и до сих пор дружат.

"Смотрите в каком я прикольном месте. Пацаны, там Рыбак где-то стоит...Актеришка. У нас сегодня крутой вечер намечается. У нас некий новый шаг в развитии нашего ютуб-канале, поэтому в сентября вас ждет много нового контента на канале.", рассказал Александр Эллерт

Судя по видео, Александр Эллерт и Андрей Рыбак пришли на Битву импровизационных команд в Киеве.

Ранее сообщалось, лучший друг Эллерта впервые заговорил о причинах его расставания с Мишиной: "В жизни случаются..."

Также, Эллерт после разрыва с Мишиной показал, чем занимает руки: "Стал холостяком, жизнь бьет ключом"

Politeka рассказывала, дочь Эллерта жестко высказалась о возможном примирении папы с "холостячкой" Мишиной: "Очень смешно!"





