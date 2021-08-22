Победитель проекта "Холостячка" и бывший избранник Ксении Мишиной Александ Эллерт засветился на мероприятии с Андреем Рыбаком
Как передает Politeka.net, Александр Эллерт является комиком-сценаристом в студии "Квартал 95". Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. После его победы в проекте, он сошелся с актрисой. Недавно пара объявила о своём расставании. Александр активно ведет социальные сети и рассказывает поклонникам подробности из своей жизни.
На этот раз Александр показал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Там он засветил своего друга - Андрея Рыбака, который тоже боролся за сердце Ксении Мишиной в проекте "Холостячка". Как известно, они были знакомы до проекта и до сих пор дружат.
"Смотрите в каком я прикольном месте. Пацаны, там Рыбак где-то стоит...Актеришка. У нас сегодня крутой вечер намечается. У нас некий новый шаг в развитии нашего ютуб-канале, поэтому в сентября вас ждет много нового контента на канале.", рассказал Александр Эллерт
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