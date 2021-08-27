Победитель "Холостячки" Александр Эллерт перенес операцию

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт стал известным, победив на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. После проекта пара строила отношения, но в итоге решили расстаться. Сейчас Александр активно ведет Инстаграм, где за красавчиком следят сотни тысяч фанатов. В блоге Александр делится своим творчеством и личным.

Эллерт в этот раз предложил поиграть в игру. Фанаты называли цифру, а он публиковал фотографию, которая соответствовала этому номеру.

"Называй цифру от 1 до 8232, посмотрим, что там", - подписал игру Эллерт.

"999", - предложил фанат.

Эллерт показал фото, на котором был в халате, маске и шапочке. Как можно понять, мужчина был в больнице.

"Это у меня была микро-чудо оперейшн", - написал Александр о том, что произошло.

Какая это была операция и почему Эллерт ее сделал, блогер не рассказал фанатам.

Напомним, Мишина подогрела слухи о возвращении к Эллерту, показав его необычный подарок

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