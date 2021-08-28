Конспірація "Холостячки" Ксенії Мішиної і її коханого, переможця цього шоу, Олександра Еллерта, схоже, не вдалася

Фанати парочки розсекретили нібито їх примирення і спільну поїздку на Кіпр. Раніше у своїх "сторіз" Мішина показала, як летить з сином на відпочинок. При цьому зірка ретельно вибирала кадри - щоб випадково не засвітити Еллерта, але уважні користувачі все ж їх викрили.

Під останнім постом Саші в Instagram з лонгрідом про жарти (Еллерт пише сценарії для "Квартал 95") і фото, на якому він постав сам, без Ксенії, безліч коментарів з красномовними натяками, що пора б їм припинити ці шпигунські ігри, передає Politeka.net. Тим більше, в Мережу злили відео з аеропорту, на якому їх з Мішиною легко впізнати (щоб подивитися, проскрольте вниз). А, відповідно, і на морі вони відпочивають разом, вважають користувачі.

"Саш, ну досить ховатися. Багато хто розуміє і знає, що ви з Ксенією на відпочинку разом😉 - як ви дізналися? - відео було де вони в аеропорту разом"

"Коли хочеш приховати, що зараз відпочиваєш з Ксенією, контент буде саме таким :) пост з архівним фото, сторіс без розмовних відео😅 друзі, вас давно розкусили😂 Відео з аеропорту вже по всьому Інтернету гуляє - де вони удвох в аеропорту біля величезного вікна очікують рейс на Кіпр. І ще у Ксю була сторіс, де вона в кабінці очікувала тест на covid вже на місці, ненавмисно потрапив в кадр Саша з Платоном. Але вона це відео моментально видалила -, ну і прекрасно, таке примирення гідно люблячої людини...усвідомив...❤️"

"Гарного відпочинку на Кіпрі)))😂 😍"

"Саша, навіщо ці ігри? Може, просто фото з Ксю виставите і ми всі видихнемо 😂"

Як відомо, Мішина з Еллертом розірвали відносини в середині липня, після півроку роману. Ні він, ні вона не називали причину розриву, вимагаючи поважати їх приватне життя.

Нагадаємо, Мішину і Еллерта після великої сварки підловили в аеропорту: "а колечко-то яке"

Як повідомляла Politeka, Мішина розімліла в басейні, показавши фігуру з незвичного ракурсу: "Очевидно, Еллерт фоткал же"

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