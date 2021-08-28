Знаменита українська актриса і зірка "Холостячки" Ксенія Мішина скоро постане перед шанувальниками в новому образі

Як стало відомо, з понеділка в ефір почне виходити 16-серійний серіал "Клятва лікаря" з Ксенією Мішин у головній ролі. Зірка багато часу присвятила зйомкам і навіть спробувала нову для себе роль.

Зірка розповіла причому, що для неї робота над фільмом стала справжнім викликом, тому що раніше вона не грала лікарів, не знала термінів і багато про цю професію:⠀

"Раніше я не стикалася з такою кількістю медичної термінології. Це в рази все ускладнювало! Правда, на майданчику був присутній асистент - лікар, який нас готував і багато вчив.

До цього я з побоюванням ставилася до професії лікаря, а зараз, коли я зіткнулася з цим світом, то відчуваю не тільки гордість, але мені дуже приємно, що я теж вивчаю цю справу», - поділилася Ксенія, яку процитували в мережі.

Шанувальники помітили, що самі чекають серій і їм цікаво поглянути на зірку в новій ролі.

Відзначимо, зараз в мережі також обговорюють особисте життя Ксенії. Користувачі вважають, що 31-річна актриса зі своїм 34-річним коханцем грають в шпигунські ігри. Днями парочку підловили разом в аеропорту, коли вони стояли біля вікна і щось мило обговорювали. Ксенія при цьому була ще й в незвичайних рожевих окулярах, які їй Саша подарував на день народження пару місяців тому.

Нагадавши, Еллерт після розриву з Мішиною ошелешив українців кадрами з весілля.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після розриву з Еллертом несподівано покинула Україну, і не одна.

Також Politeka писала, що відомий холостяк змусив Ксенію Мішину кричати від захвату.