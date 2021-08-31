"Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт, с которым она недавно рассталась, похоже, действительно помирились

Фанаты ревностно следят за жизнью 32-летней актрисы. В то, что она поругалась с Эллертом, никто не хотел верить. Почти два месяца назад Ксения объявила об этом в Инстаграм, но причину назвать отказалась, потребовав уважать ее право на личную жизнь.

И вот недавно Сеть облетело видео, где их с Эллертом "застукали" вместе в аэропорту. Мишина не признавалась, что полетела на Кипр с экс-возлюбленным, а в "сториз" показывала только своего 9-летнего сына Платона.

Не прошло и недели, как появились новые любопытные кадры. В этот раз вернувшаяся с отпуска актриса была гостьей на свадьбе у друзей. Фанаты "Холостячки" нашли доказательства, что они с Эллертом и тут были вместе. Более того, Ксения еще и буект невесты поймала, о чем тут же эмоционально рассказала в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Оставлю это здесь :))) на прекрасную долгую память о крутейшей свадьбе 🤍 Дарья Легейда, теперь я поняла для чего в нашей с тобой жизни случилось «Искушение» 😆 Хм, поговаривают, что словившим букет даётся прекрасный бонус в виде «мужа». Сколько ждать, кто знает ?)".

Одним из первых в комментариях откликнулся Эллерт: "Я знаю!)"

Мишина поспешила ему ответить, явно флиртуя: "Эллерт, та ты шо, серьезно?))))"

Другие пользователи, раскусившие парочку, присоеднились к обсуждению:

"Теперь ждём Вашей с Сашей свадьбы 👰🤵 Самые любимые💚❤️"

"Мне кажется, что снимал Элерт😍😍😍 - 100%, его ор😂 - видела это видео с другой стороны)) он снимал)) и в конце они в трех обнимаются)) а тут на этом моменте заканчивается видео😂"

"Спалились... Эллерт снимал... и это был его голос"

"Люди уже рассмотрели кольцо у тебя на безымянном😍"

"Ой ну хватит, тут все уже знают, что вы вместе с Сашей😍😍😍 Так что ждать не нужно, будущий муж рядом😁"

Ранее Politeka писала, заплаканная Мишина после разрыва с Эллертом обнародовала чувственные кадры со свадьбы: "Поздравляем"

Напомним, что победитель "Холостячки" Эллерт перенес операцию, появилось фото: "у меня была...".

A еще Politeka сообщала, что Ксению Мишину и Эллерта после крупной ссоры подловили в аэропорту: "а кольцо-то какое".