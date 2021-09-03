Актриса, бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, рассказала о шоу "Україна має талант"
Популярная артистка стала одним из членов жюри шоу "Україна має талант", сообщает Politeka.net. Мишина часто делится своими мыслями по поводу проекта.
Так, в одном из комментариев за кулисами шоу звезда, можно сказать, открыла свое сердце всей стране.
Так, по словам красотки, каждый участник "Україна має талант" должен идти к своей мечте, а сама она рада принимать участие в съемках легендарного проекта.
"Чувствую воодушевление, когда думаю, что стану частью добрых и вдохновляющих историй", - поделилась Ксения своими впечатлениями от проекта.
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Актриса сообщила, что с трепетом относится к талантам других.
"Считаю, что в Украине действительно много одаренных людей, и со своей стороны сделаю все, чтобы вся страна их узнала и подарила им новые возможности!", - подчеркнула Мишина.
Также звезда добавила, что новый состав жюри, ведущий и впечатляющие таланты сделают проект феерическим.
За час публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"Моя любимая актриса. Ксения очень талантливая и хорошо, что она будет в жюри", - написала одна из пользовательниц сети.
Отметим, шоу "Україна має талант" должно выйти уже этой осенью.
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