Актриса, бывшая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина, предстала в наряде, подчеркнув свою эффектность

На шоу "Холосятчка" в прошлом году Мишина остановила свой выбор на комике из "Квартал 95" Александре Эллерте, сообщает Politeka.net. В прошлом месяце пара объявила о расставании. Причину такого решения оба не раскрывают.

Сейчас оба продолжают развивать свои карьеры, и делятся разными кадрами из своей жизни в Сети.

Так, в Инстаграм Мишина показала, что готовится к новым съемкам. Звезда позировала перед зеркалом в стильном и смелом образе - она обтянула идеальные изгибы кожаным платьем. Завершили образ красивые аксессуары и макияж с акцентом на глаза. Возможно, увидев Ксению в таком образе, Эллерт должен сойти с ума от того, кого потерял.

Сторис было снято, когда над образом звезды продолжали работать стилисты, к которым Ксения и обратилась.

"Последние штрихи, я готова. Ах, какая сегодня! Нравится, девочки? А, довольные какие! Класс!", - произнесла радостная Мишина.

В таком наряде красотка приняла участие в съемках шоу "Україна має талант", выход нового сезона запланирован на осень. Мишина стала одним из членов жюри, вместе с танцором Евгением Котом и телеведущим Сергеем Притулой. Также в выпусках будет четвертый приглашенный член жюри.

Напомним, что "Холостячка" Мишина выговорилась об одиночестве после разрыва с Эллертом

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