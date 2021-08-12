За звезду тут же заступились

Актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина удивила откровенным постом об одиночестве

Как известно, 31-летняя звезда недавно рассталась со своим возлюбленным, победителем "Холостячки" Александром Эллертом. Они провстречались чуть более полугода после финала проекта и даже уже поговаривали о свадьбе и будущих детях, как случилось то, чего так боялись фанаты парочки. Внезапно Ксения объявила, что уходит от Александра, не называя причины. К слову, Эллерт тоже хранит молчание, почему у них не сложилось. Поклонникам обоих приходится только гадать.

В своем последнем посте Мишина поделилась глубокими мыслями об одиночестве, придя к выводу, что не боится остаться сама, передает Politeka.net.

"Одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен, что никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду. Оно страшно тогда, когда разуверился, очерствел настолько, что уже не веришь в то, что когда-либо ещё встретишь кого-то из своей стаи, того, кто пахнет близостью и интересной беседой", - пофилософствовала актриса.

Не все ее подписчики прониклись этим откровением.

"Начало сопливых постов, вам что 16?", - написал один из них.

"@andrew_bovkun о, вам не понять :)", - резко ответила ему экс-"Холостячка".

Поклонники Ксении заступились за ее в дальнейших комментариях:

"Что такое одиночество, может понять только зрелый человек, и с возрастом это абсолютно не связано!"

"@andrew_bovkun вам уже давно не 16, а к высказываниям достойных взрослого мужчины так и не доросли👎"

"@andrew_bovkun проходите мимо, не читайте как что Вам не интересно... Странный Вы..."

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