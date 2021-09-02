Известная актриса Ксения Мишина показала, как поймала букет невесты на свадьбе подруги

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно вроде как рассталась со своим возлюбленным Александром Эллертом, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавным видео, на котором показала, как поймала букет невесты на свадьбе подруги.

В ролике можно увидеть, что свадебная церемония проходила на красивом пляже. Для торжества Ксения выбрала белый брючный костюм оверсайз, под пиджаком которого видно короткий черный топ. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж. В момент съемки невеста как раз бросала свой букет, выстроившимся позади нее незамужним девушкам.

И так случилось, что поймала букет именно Мишина. Но не успела она натешится букетом, как к ней сзади подошел высокий парень и начал отнимать цветы со словами "Отдай!". Похоже, кто-то из друзей решил так пошутить над Ксенией.

"Хм, поговаривают, что словившим букет дается прекрасный бонус в виде «мужа». Сколько ждать, кто знает?", - шутливо подписала видео актриса.

Напомним, "Холостячка" Мишина пришла на свадьбу с Эллертом и поймала букет невесты: "Ну наконец-то!".

Как сообщала Politeka, Измученная "Холостячка" Мишина честно призналась в проблемах на съемках: "Раньше я не сталкивалась...".

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