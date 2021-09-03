Юморист Александр Эллерт, победивший в первом сезоне шоу "Холостячка", опубликовал интересную фотографию

Как пишет Politeka.net, украинский комик и шоумен Александр Еллерт, который родился в поселке Жигалово, что в Восточном Сибири, провел детство и юность в городе Харцызск в Донецкой области. Впоследствии Эллерт перебрался в Киев, где получил работу сценариста в "Квартал 95". Однако популярным юморист стал после победы в реалити-шоу "Холостячка". После проекта Эллерт некоторое время встречался с героиней шоу актрисой Ксенией Мишиной. Пара часто появлялась на людях вместе и даже жила вместе, однако Мишина и Эллерт объявили о разрыве.

Недавно в сети начали шириться слухи о примирении пары, их видели вместе на свадьбе да и сами герои "Холостячки" слухов не опровергают. В своем Instagram Эллерт опубликовал интересное черно-белое фото и написал пост.

"3 сентября - день ... (какой? Набросайте вариантов). Мне кажется, если 364 исполнителя напишут песню о какой-то дате, то представляете какой музыкальный календарь у нас появится 🤩 Еще есть песни с датами? 🤔 ",- написал Эллерт, имея в виду легендарную песню Михаила Шуфутинского "3 сентября".

В комментариях поклонники звездной пары Эллерта и Мишиной сразу же начали шутить об их примирении и комментировать фото Александра.

"Вы похожи на одетого Атланта, чуть под градусом) 😂)😂 ", "День вашего примирения с Ксю", " первая вечеринка холостячки?😮 ", "Как же вы достали, то ссоритесь то мириться, то опять ты в блоке у Ксюши. Не отношения, а какая - то токсичность дикая", "Фото класс, ох и выдумщик ты Элерт 🔥🔥🔥🔥🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что бывший избранник " Холостячки "Эллерт насмешил видом на новых фото:" с Мишиной вышел...".

Напомним, что Мишина пришла на линейку к сыну в микро-топе и показала животик, Эллерт не смолчал: "позор".

A еще Politeka сообщала, что Ксения Мишина показала, в какой квартире и с кем живет после разрыва с Эллертом: панорамные окна и свечи.