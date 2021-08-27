У мережі опублікували фото популярного українського коміка Олександра Еллерта в молодості
Як пише Politeka.net, 34-річний український комік та шоумен Олександр Еллерт став популярним після перемоги в реаліті-шоу "Холостячка". Після проєкту Еллерт деякий час зустрічався із героїнею шоу акторкою Ксенією Мішиною. Пара часто з’являлася на людях разом та навіть жила разом, однак Мішина та Еллерт оголосили про розрив.
На офіційній сторінці шоу "Холостяк" та "Холостячка" в Instagram обнародували фото Олександра Еллерта, коли він був ще дуже молодим.
"Кого впізнали?) 😉😉😉", - написали у пості.
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Шанувальники шоу одразу здогадалися, що на фото – молодий Еллерт.
"Елерт🔥", " Зачіска під назвою "плюнь мені в вухо" 😂", " Що за модна зачіска !!! 😂", " Елерт❤️❤️❤️❤️", "Жах", - написали у коментарях.
Як бачимо, у молодості Еллерт мав дуже незвичну, але, безумовно, стильну зачіску на той час. Із однієї сторони волосся Олександра було дуже коротким, а з другої – Еллерт відпускав довжину.
Рaніше Politeka писaлa, що Ксенію Мішину та Еллерта після великої сварки підловили в аеропорту: "А каблучка-то яка".
Нагадаємо, що Мішина розімліла в басейні, показавши фігуру з незвичного ракурсу: "Очевидно, Еллерт фоткав же".
A ще Politeka повідомлялa, що Еллерт після розриву з Мішиною ошелешив українців кадрами з весілля: "Буду хизуватися".