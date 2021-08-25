Переможець "Холостячки" комік Олександр Еллерт показав у соцмережі несподівані кадри з весілля

Як повідомляє Politeka.net, відомий український комік і шоумен Олександр Еллерт, який нещодавно розлучився з актрисою Ксенією Мішиною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу у своїх сторіс артист несподівано показав кадри з весілля.

Як виявилося, Саша став ведучим весільного торжества молодої пари. Судячи з відео, весілля проходило в розкішному ресторані, з цікавою фотозоною і красивим квітковим декором. Комік показав кадри, на яких він стоїть поруч з молодятами, і вони якраз збираються розрізати великий весільний торт.

Для ведення заходу Еллерт вибрав класичний темний костюм зі світлою, але не білосніжною сорочкою, він забавно підвернув рукава вбрання, мабуть, щоб було зручніше. "Буду хизуватися. Ще одна кайфово-смачна пара в моїй скарбничці емоцій. Антон і Аня", - підписав сторіс Олександр.

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