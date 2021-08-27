В сети опубликовали фото популярного украинского комика Александра Эллерта в молодости
Как пишет Politeka.net, 34-летний украинский комик и шоумен Александр Эллерт стал популярным после победы в реалити-шоу "Холостячка". После проекта Эллерт некоторое время встречался с героиней шоу актрисой Ксенией Мишиной. Пара часто появлялась на людях вместе и даже жила вместе, однако Мишина и Эллерт объявили о разрыве.
На официальной странице шоу "Холостяк" и "Холостячка" в Instagram обнародовали фото Александра Эллерта, когда он был еще очень молодым.
"Кого узнали?) ",- написали в посте.
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Поклонники шоу сразу догадались, что на фото – молодой Эллерт.
"Элерт 🔥 ", "Прическа под названием "плюнь мне в ухо" 😂" , " что за модная прическа !!! 😂", " Элерт❤️❤️❤️❤️", "Ужас", - написали в комментариях.
Как видим, в молодости Эллерт имел очень необычную, но, безусловно, стильную прическу на то время. С одной стороны волосы Александра были очень короткими, а с другой – Эллерт отпускал длину.
Ранее Politeka писала, что Ксению Мишину и Эллерта после крупной ссоры подловили в аэропорту: "а кольцо-то какое".
Напомним, что Мишина разомлела в бассейне, показав фигуру с непривычного ракурса: "Очевидно, Эллерт фоткал же".
A еще Politeka сообщала, что Эллерт после разрыва с Мишиной ошарашил украинцев кадрами со свадьбы: "Буду щеголять".