Відома українська актриса Ксенія Мішина поніжилася в басейні і показала яскравий кадр з відпустки

Нещодавно в мережі з'явилися ролики, в яких Мішина і Еллерт разом стоять в аеропорту про щось перемовляючись, а також мило фліртуючи один з одним. Це стало приводом для обговорень, що пара помирилася і про розставання мови не йде.

Тим не менш, Ксенія все приховує і показує в мережі тільки особисті кадри з відпустки:

"Як же важливо давати собі відпочинок. Тотальне розслаблення. Просто не робити нічого. Бути ніким. Розчинитися в моменті. Не вирішувати, не грати, не турбуватися. А лежати, спостерігати і заспокоїтися ♪ …

Часом це дуже складно. Звичка все контролювати частенько бере верх. Але зараз не про це :) а про те, як круто зважитися раптово сісти на літак і опинитися в Кіпрі, щоб повністю перезавантажитися!» - написала Ксенія.

Шанувальники відповіли, згадавши при цьому Олександра Еллерта:

"Красиво Саша фотографує 👏; Ракурс вище її сина, очевидно Еллерт фоткав же; коли син фотограф; Вай яка красива😍❤️; красуня😍; це точно 🔥; подорожі, ❤️🙌зустрічі з дівчатками); відпочиваєте з Елертом? 😏 ; У мене є відео там де вони з Еллертом в аеропорту; можна зазвати коли Саша красиво фотографує!».

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