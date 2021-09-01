Колишній обранець "Холостячки" Ксенії Мішиної Олександр Еллерт засвітився з букетом, який на думку шанувальників, належить актрисі

Як передає Politeka.net, Олександр Еллерт є коміком-сценаристом у студії "Квартал 95". Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. Після його перемоги в проекті, він зійшовся з актрисою. Нещодавно пара оголосила про своє розставання. Олександр активно веде соціальні мережі і розповідає шанувальникам подробиці зі свого життя.

Цього разу Олександр Еллерт опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку він надів піджак без футболки, і чорні штани. Образ нагадав костюм Ксенії Мішиної, який вона одягла на перший дзвінок до сина.

"Якийсь фізик сказав, що в одному кубічному метрі порожнечі міститься стільки енергії, що вистачить закип'ятити всі океани на 🌎

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1 вересня-спустошені голівоньки, вірніше енергії, вирушили кип'ятити все навколо себе😈", - розповів колишній обранець "Холостячки".

Шанувальники Олександра залишили йому безліч коментарів, де підозрюють, що цей букет належить Ксенії Мішиної: "Що ви зробили з спійманим букетом Мішиної)", "Це не той букет, що зловила Мішина?", "Со Мішиної утворитися «фемелі лук» Теж із відкритим животом 😂 крутий 🔥".

Нагадаємо, Ксенія Мішина на весіллі зловила букет.

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