Популярная актриса и "Холостячка" Ксения Мишина показала, как собралась в школу к сыну

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из суддей шоу "Україна має талант" Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Ксения Мишина опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На первом снимке актриса показала, как собралась на 1 сентября в школу к сыну. На ней черный пиджак, под которым надет микро-топ того же цвета, и классические брюки в пол.

"Как написала сегодня моя подруга : «Дорогие, с праздником Вас… или с началом жести 😂».



У моего сына также двоякое впечатление от 1 сентября ) у меня соответсвенно тоже 😆… Но вспоминая свои школьные годы, я испытываю наиприятнейшие чувства и мурашки ))) Нас было 8 королев, которые дружили, занимая весь первый ряд парт … И никакие физики и химии не могли нам испортить наши настроения :)

Хочу пожелать нашим детям любить школу и иметь только прекрасные воспоминания о ней 🙏

С праздником, наше будущее

И лично тебе, мой любимый @platon_mishyn лёгкого учебного пути ❤️"

Поклонники оставили множество комментариев под фотографиями: "Красавица Мама, да и сынок прекрасен 😍😍", "Ну мальчик красавчик", "И всё внимание привлечено к Ксении Мишиной на первом звонке"

Но также пользователи сети отметили, что появление Ксении в коротком топе, в котором видно живот, перебор для похода в школу.

На это ответил бывший избранник "Холостячки" Александр Эллерт.

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