Бывший избранник "Холостячки" Ксении Мишиной Александр Эллерт засветился с букетом, который по мнению поклонников, принадлежит актрисе

Как передает Politeka.net, Александр Эллерт является комиком-сценаристом в студии "Квартал 95". Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. После его победы в проекте, он сошелся с актрисой. Недавно пара объявила о своём расставании. Александр активно ведет социальные сети и рассказывает поклонникам подробности из своей жизни.

На этот раз Александр Эллерт опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке он надел пиджак без футболки, и черные брюки. Образ напомнил костюм Ксении Мишиной, который она надела на первый звонок к сыну.

"Некий физик сказал, что в одном кубическом метре пустоты содержится столько энергии, что хватит закипятить все океаны на 🌎

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1 сентября - опустошенные головушки, вернее ЭНЕРГИИ, отправились кипятить всё вокруг себя😈", - рассказал бывший избранник "Холостячки".

Поклонники Александра оставили ему множество комментариев, где подозревают, что этот букет принадлежит Ксении Мишиной: "Что вы сделали с пойманным букетом Мишиной)", "Это не тот букет, что поймала Мишина?", "С Мишиной получился «фемели лук» Тоже с открытым животом 😂 крутые 🔥".

Напомним, Ксения Мишина на свадьбе поймала букет.

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Также, Эллерт не сдержался и проболтался относительно свадьбы Мишиной: "Уже рассмотрели кольцо..."

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