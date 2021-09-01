Популярна актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина показала, як зібралася в школу до сина

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант" дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Ксенія Мішина опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На першому знімку актриса показала, як зібралася на 1 вересня в школу до сина. На ній чорний піджак, під яким надітий мікро-топ того ж кольору, і класичні брюки в підлогу.

"Як написала сьогодні моя подруга : «дорогі, зі святом вас... або з початком жерсті 😂».



У мого сина також двояке враження від 1 вересня) у мене соответсвенно теж 😆... але згадуючи свої шкільні роки, я відчуваю наіпріятнейшіе почуття і мурашки))) Нас було 8 королев, які дружили, займаючи весь перший ряд парт ... і ніякі фізики і хімії не могли нам зіпсувати наші настрої:)

Хочу побажати нашим дітям любити школу і мати тільки прекрасні спогади про неї 🙏

Зі святом, наше майбутнє

І особисто тобі, Мій улюблений @platon_mishyn❤️"

Шанувальники залишили безліч коментарів під фотографіями: "красуня Мама, та й синок прекрасний😍 😍", "Ну хлопчик красень", "і вся увага привернута до Ксенії Мішиної на першому дзвінку"

Але також користувачі мережі відзначили, що поява Ксенії в короткому топі, в якому видно живіт, перебір для походу в школу.

На це відповів колишній обранець "Холостячки" Олександр Еллерт.

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