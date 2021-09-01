Відома актриса Ксенія Мішина показала, де і з ким живе після того, розлучилася з Олександром Еллертом
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася зі своїм коханим Олександром Еллертом, якого зустріла на реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка показала в сторіс кілька кадрів зі своєї квартири, в якій живе після розриву з коміком.
На відео, які виклала в сторіс актриса, можна побачити, письмовий стіл, під яким вальяжно вмостилася її собака Голді. Схоже, Ксенія залишилася з сином Платоном жити в тій же квартирі, де жила з Олександром, в її будинку такі ж красиві панорамні вікна з широкими підвіконнями, з яких відкривається шикарний вид на Київ.
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До слова, на деяких кадрах можна побачити, як Мішина красиво танцює, стоячи прямо на підвіконні в красивому світлому вбранні.
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