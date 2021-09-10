Экс-избранник "Холостячки", комик Александр Эллерт, засветился с незнакомкой на одном из мероприятий



Известная актриса Ксения Мишина и комик Александр Эллерт познакомились на шоу "Холостячка", сообщает Politeka.net. Пара стала строить отношения сразу после завершения проекта.

Однако в итоге летом этого года оба объявили о расставании. Причину такого решения бывшие возлюбленные не раскрывают.

Сейчас оба продолжают строить карьеру и личную жизнь.

Так, Ксения Мишина вместе с сыном отправилась в Хорватию, где снималась в сериале. Здесь она участвует в важном для нее мероприятии "Хорватский международный кинорынок", а также совмещает работу с отдыхом.

А тем временем Александр Эллерт стал ведущим на свадьбе. При этом артист развлекал гостей мероприятия, даже станцевав с одной из пришедших дам.

Невеста сделала комплименты работе ведущего.

"В первые 5 секунд поняла, что содержание в сто раз круче, чем форма. А телек вообще не передает все тепло, дружелюбие и креатив этого человека", - написала "хозяйка" праздника.

Отметим, после расставания с Эллертом Мишина порассуждала об одиночестве. По ее словам, она сейчас не переживает, что останется одна, а наоборот наслаждается тем, что может спать одна и в тишине. Как сообщила Ксения, одиночество помогает понять, кто ты есть на самом деле.

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