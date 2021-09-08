Актриса и "Холостячка" Ксения Мишина заговорила с украинцами о мечтах

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно стала одной из суддей шоу "Україна має талант". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз актриса опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке Ксения позирует на камеру отведя взгляд в сторону. На ней серый свитер с прорезями.

"Недавно я рассказала свою историю о том, как вселенная сделала мне подарок. Помните, я увидела угги, которые мне очень понравились, но в магазине не было размера, я нашла их в интернете, запросила наличие и ребята просто захотели мне их подарить. Я не просила их, не спрашивала, я вполне могу оплатить себе такую покупку. Просто им захотелось, а значит вселенной захотелось отблагодарить меня.

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Прежде чем я напишу основную мысль, сейчас отследите, что чувствуете по поводу этой истории?

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Именно то, что вы ощутили сейчас или мешает вам стать богаче и успешнее, или помогает. Как?! Давайте разберёмся.

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Я решила написать этот пост, потому что многие писали мне: ага, только вам так везёт. Конечно, вы же известная ! Ага, это реклама! И т.д.

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Сколько недоверия, даже неверия в чудеса я там прочла! Милые мои, каждый из нас может так, просто поверьте. Нужно наконец признать, что вы - ценность, а не тот, кто известнее или богаче вас. Ваша жизнь потрясающа, если вы такой готовы ее увидеть. Просто откройте своё сердце для чудес и они случатся. Будьте на высоких вибрациях любви радости и веры! Мечтайте! Манифестируйте желания и все получится! Я предлагаю вам в комментариях разрешить себе желать и позволить себе мысль о том, что вы достойны самых своих амбициозных желаний. И пусть я не фея, не волшебница, но все о чем я мечтала довольно часто сбывалось:)) Так что здесь пространство заряжено моей энергией!"