Актриса Ксения Мишина, которая была первой украинской "Холостячкой", заставила подписчиков улыбнуться

31-летняя звезда недавно рассталась со своим возлюбленным, победителем "Холостячки", Александром Эллертом. Девушка не назвала причину разрыва отношений. При этом Ксения никогда не скрывала, что главный мужчина в ее жизни - это ее девятилетний сын Платон. В прощальном посте, в котором стало понятно, что они с Эллертом расстаются, Мишина отметила, что "поняла, что больше не может предавать себя и своего сына".

Актриса частенько делится кадрами с Платоном. Недавно Ксения засветилась на праздничной линейке в школе сына, появившись на мероприятии в дерзком наряде, который вызвал много споров в Сети. Девушка была в коротком топе, открывавшем вид на ее животик, широких брюках и кардигане.

На новых кадрах, которыми Мишина поделилась в "сториз" в Инстаграм, показаны нежности с сыном, передает Politeka.net. Актриса расцеловала мальчика, уговаривая его ложится спать, но перед этим обязательно почитать книжку.

"Ой, ну, наконец-то мы дома, мой любименький мальчишечка, мой золотой, родной... Завтра в школу, сейчас будем ложиться спатки... Книжечку почитаем", - сюсюкалась мама, обнимая и целуя сына.

"Нееееет!", - кричал Платон и прятался под одеяло.

"Вот такие вот дела, друзья, но мы регулярно выполняем это все", - подытожила Мишина.

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