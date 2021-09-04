Победитель первого сезона шоу "Холостячка" с Ксением Мишиной Александр Эллерт показал себя и рассказал о свадьбе

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт является автором шуток для "Квартал 95", а в прошлом году решил попробовать свои силы на шоу "Холостячка". И красавчик победил, после чего начал строить отношения к Ксенией Мишиной. Но пара решила расстаться, хотя недавно парочку засекли в аэропорту перед вылетом на Кипр.

Эллерт при этом продолжает активно вести в Инстаграм, где рассказывает фанатам много интересного. На новых кадрах Эллерт решил рассказать о свадьбе:

"Так, всем привет. У меня сегодня рабочий день, у меня сегодня свадьба. И свадьба будет очень крутая, я буду вам чуть-чуть показывать как это проходит. Вот это место для церемонии. Сегодня невеста будет ходить по воде".

"О какой свадьбе вы мечтаете или какая была у вас", - предложил Александр ответить на вопрос.

Напомним, бывший избранник "Холостячки" Эллерт насмешил видом на новых фото

А еще Politeka писала, что Мишина пришла на линейку к сыну в микро-топе и показала животик, Эллерт не смолчал

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина пришла на свадьбу с Эллертом и поймала букет невесты



