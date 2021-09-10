Бывший избранник "Холостячки" Ксении Мишиной и юморист Александр Эллерт показал, какие изменения произошли с ним

Александр Эллерт является комиком-сценаристом в студии "Квартал 95". Он прославился благодаря своему участию в проекте "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина. После его победы в проекте, он сошелся с актрисой. Недавно пара объявила о своём расставании. Александр активно ведет социальные сети и рассказывает поклонникам подробности из своей жизни. Об этом передает Politeka.net.

Так, на этот раз Александр Эллерт опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показывает, как кардинально изменилась его улыбка. Судя по фото, на передние зубы он поставил себе виниры.

"Если честно, то мне немножечко обидно, что вы ни слова не сказали о моих зубах", - пожаловался Александр Эллерт.

"Помните вот тут был себечий клык", указал победитель "Холостячки".

До этого улыбка Александра выглядела так:

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