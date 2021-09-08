Победитель первого сезона шоу "Холостячка" с Ксением Мишиной Александр Эллерт показал интригующие кадры со свадьбы

Юморист Александр Эллерт является автором шуток для "Квартал 95", поэтому нередко выступает в роли телеведущего на различных мероприятиях и также ведет свадьбы. В этот раз артист показал, как будет выступать на свадьбе близких друзей и рассказал, почему это его волнует.

«Ох, сегодня очень сложный день. Почему? Потому что свадьба, свадьба у друзей. И еще вести свадьбу у друзей непросто, когда знаешь из 40 человек гостей человек так 37, наверное какое-то волнение внутри просыпается больше, чем с незнакомыми людьми.

Еще плюс работы у друзей на свадьбе в том, что сценарий маленький, да и сегодня очень крутые гости здесь» - рассказывает Эллерт на камеру и показал, как одни из гостей решили подарить в шутку огромный ковер молодым на свадьбу.

Как можно заметить, Эллерт продолжает активно вести в Инстаграм, где рассказывает фанатам много интересного.

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